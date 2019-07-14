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السكة الحديد تتسلم اتفاقية القرض المجرى الممول لتكلفة الـ 1300 عربة لمراجعتها

الأحد، 14 يوليه 2019 03:33 م
السكة الحديد تتسلم اتفاقية القرض المجرى الممول لتكلفة الـ 1300 عربة لمراجعتها المهندس أشرف رسلان رئيس السكة الحديد خلال الاجتماع
كتب رضا حبيشى

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تسلم اليوم الأحد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد من بيتر كفيك السفير المجرى بالقاهرة وسفيتلانا سوبوفا الملحق التجارى لسفارة روسيا الاتحادية بالقاهرة اتفاقية التسهيلات الائتمانية للقرض المجرى المقدم لتمويل تكلفة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد إلى الهيئة من أجل مراجعتها لتوقيعها.

وأكد الطرفان على وصول إلى مصر أول عربة من العربات الجديدة في سبتمبر 2019 من أجل تجربتها، مع إرسال نموذج آخر إلى المجر للحصول على شهادة الأمان الأوربية،  بجانب دراسة إجراءات تنفيذ توصيات اللجنة المشكلة للاستعداد بالورش والأحواش لاستيعاب الجرارات والعربات الجديدة.

كان تحالف مجري روسي ممثلا في شركة ترانس ماش هولدنج الفائز بمناقصة توريد 1300عربة ركاب سكة حديد جديدة فى صفقة هى الأضخم فى تاريخ الهيئة وتصل تكلفتها إلى 22 مليارات جنيه.

 

 


السكة الحديد

هيئة السكة الحديد

قطارات جديدة

1300 عربة جديدة للسكة الحديد

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