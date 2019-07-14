السعودية: 800 موظف و90 مترجما ومراكز توعية رقمية لخدمة ضيوف الرحمن

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

خصصت المملكة العربية السعودية هذا العام مئات من الموظفين والمترجمين لخدمة الحجيج، وأكد أمين عام وحدة الحج بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالمملكة العربية السعودية الشيخ أحمد بن محمد بلعوص، على مشاركة 800 موظف ميدانى وإدارى من حملة الشهادات العليا، ومن ذوى الخبرة والكفاءة فى موسم حج هذا العام، فى كل من منطقة مكة المكرمة، ومنطقة المدينة المنورة، ومدينة الحجاج بمنطقة القصيم، ومنفذ الوديعة الحدودى بمنطقة نجران.

وبحسب صحيفة الرياض خصصت للتعامل مع غير الناطقين بالعربية 90 مترجمًا ممن يجيد أربع لغات فأكثر. وأكد أمين عام وحدة الحج بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهى أن مشاركة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى موسم الحج لهذا العام، تأتى بشراكة تكاملية مع كافة الأجهزة الحكومية انطلاقًا مما تقوم به دولتنا المباركة من العناية والرعاية لقاصدى بيت الله الحرام، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأوضح المسئول السعودى، أن الرئاسة العامة أكملت استعداداتها الميدانية والتوعوية والتوجيهية والإعلامية والإدارية بوقت مبكر وفق رؤيتها، لتكون نموذجًا رائدًا ومتميزًا فى خدماتها، يسعد بها ضيوف الرحمن.

وأضاف بلعوص، أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، طبقت خطة توعوية وتوجيهية ووقائية راعت فيها جميع متطلبات واحتياجات ضيوف الرحمن، ولمواكبة مستجدات التقنية الحديثة لإيصال رسالتها بأفضل الوسائل التقنية المتطورة فى توعية الحجاج وتوجيههم.

وبحسب المسئول خصصت فى موسم حج هذا العام مراكز للتوعية الرقمية تحتوى على 48 منصة تواصل إلكترونى تضم كافة منتجات الرئاسة العامة التوعوية المقروءة والمسموعة والمرئية بـ15 لغة حية، وغيرها من المنتجات الرقمية كتطبيق مبرور، والشاشات التوعوية، ومنصة زاد الحاج الإلكترونية، واستثمار الإعلام الجديد، كما خصصت الرئاسة العامة 12 مركزًا توجيهيًا و30 نقطة توزيع تعنى بتزويد ضيوف الرحمن بمطبوعاتها الورقية المتنوعة والمترجمة إلى 15 لغة بلغت 6 ملايين نسخة.

وأضاف أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ربطت مركز البقيع التوجيهى ومركز الشهداء التوجيهى فى منطقة المدينة المنورة، ومركز الوديعة التوجيهى بمنطقة نجران بالمركز الرئيسى فى مكة المكرمة، لتتم متابعة أعمالها الميدانية والتوعوية والتوجيهية بشكل آلي.

وأشاد بما تبذله المملكة العربية السعودية فى موسم الحج بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.