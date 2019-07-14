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وجارى التجهيز لطرح المرحلة الثانية..

الرى: مليار و350 مليون جنيه لحماية البحر الأحمر وجنوب سيناء من السيول

الأحد، 14 يوليه 2019 07:48 م
الرى: مليار و350 مليون جنيه لحماية البحر الأحمر وجنوب سيناء من السيول مشروعات مواجهة مخاطر السيول - البحر الأحمر
كتبت أسماء نصار

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أعلنت وزارة الموارد المائية والرى أنه يتم  التجهيز لطرح المرحلة الثانية لأعمال الحماية من أخطار السيول بمدن محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر بقيمة تقديرية 1.325 مليار جنيه بمدن (القصير – رأس غارب – مرسي علم – طابا – نويبع – الطور).
 
وافتتحت الوزارة عدد من مشروعات الحماية من أخطار السيول بمحافطة، حيث اختصت الوزارة محافطة البحر الأحمر ب 400 مليون جنيه من هذه الأعمال، موضحة أن  أن المنشات تضمنت 4 سدود تخزينية لحصاد مياه أمطار تقدر بنحو 2 مليون متر مكعب وهم (سد أم سمرا – سد أم حرينة – سد3 – سد أم دهيس) حيث تسهم هذه المنظومة التى تكلفت 34 مليون جنيه بشكل مباشر في حماية قرية الشيخ الشاذلي والمعالم الدينية بها.
 
كما تم افتتاح حاجز توجيه وقناة صناعية بعرب صالح ضمن منظومة الحماية بتكلفة 18 مليون جنيه، وذلك فى إطار حرص الدولة علي حماية محافظة البحر الاحمر من أخطار السيول باعتبارها أهم المحافظات التى تعد مقصدا سياحيا عالميا، حيث تم ترجمة هذا التوجه الي عدد من الاعمال التي تقوم بتنفيذها الوزارة من خلال البروتوكول الموقع مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة عام 2017 لتنفيذ أعمال المرحلة الأولي للحماية من أخطار السيول بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر بقيمة 650 مليون جنيه وبإجمالي سعة تخزينية تقدر بنحو ٣٥مليون متر مكعب.
 
ومن المقرر أن تشهد الايام القادمة افتتاح العديد من منشات الحماية سواء التي تم تنفيذها بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر او بمحافظات الصعيد التى توليها الدولة اهتماما خاصا. 
 
 كما تجدر الإشارة إلى أن محافظة البحر الاحمر تشهد طفرة في تنفيذ منظومة الحماية من اخطار السيول، إذ بلغ حجم ما تم تنفيذه من أعمال خلال الثلاث سنوات الماضية قرابة ال 500 مليون جنيه مقابل 40 مليون جنيه خلال الفترة من 2005 وحتي عام 2016 بحصيلة اعمال تنوعت ما بين سدود تخزينية وسدود اعاقة وبحيرات تخزينية.
 
 

وزارة الموارد المائية والرى

السيول

جنوب سيناء

البحر الأحمر

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