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الرى تعقد ندوة تثقيفية للتعريف بمهام هيئاتها و قطاعاتها

الأحد، 14 يوليه 2019 05:37 م
الرى تعقد ندوة تثقيفية للتعريف بمهام هيئاتها و قطاعاتها الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم لوزارة الرى
كتبت أسماء نصار

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افتتح الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة فاعليات الندوة التثقيفية، بقطاع التدريب الاقليمى للموارد المائية والتى تعد الاولى من نوعها التى تعمل على تكامل أجهزة الوزارة المختلفة بهدف تعريف الإداريين المتدربين بمسئوليات ومهام قطاعات وهيئات ومصالح الوزارة المختلفة وذلك بحضور قيادات الوزارة من رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المختلفة.
 
 أشار عبد العظيم، إلى التحديات المائية التى تواجه إدارة المياه والفجوة المتزايدة بين الموارد المحدودة والإحتياجات المطلوبةلخدمة مختلف الاستخدامات.
 
 وأوضح عبد العظيم جهود الوزارة فى دعم منظومة إدارة المياة لتلبيهالاحتياجات المختلفة وأهمية ترشيد إستخدام المياة وتنمية الموارد المائية والحفاظ على نوعيتها وحمايتها من الهدر والتلوث ودور التوعية المائية على كافة المستويات .
 
 وشدد عبد العظيم على ضرورة تفعيل ثقافة الترشيد وجهود الوزارة فى أعمال التوعية وترشيد استخدامات المياة وأخرهم تجربة القطع الموفرة التى ساهمت فى ترشيد المياة فضلاً عن توفير تفقات التشغيل وتجربه الرى الحديثة التى تتبناها الوزارة لما تحققة من زيادة فى الانتاجية الزراعية وترشيد استحدامات المياة.
 
وعرض رؤساء الهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة الأنشطة المختلفة والتى تهدف الى دعم الادارة المُثلى للموارد المائية وتحقيق إستراتيجية الوزارة ( تحسين –ترشيد- تنمية – تهيئة) والخطة القومية للموارد المائية والرى(2017- 2037) وتطبيق أحدث النظم والتكنولوجيات فى إدارة الموارد المائية واستخدامها من أجل تحقيق أهداف وبرامج عمل الوزارة التى تهدف فى مجملها الى تلبية احتياجات القطاعات المستخدمة للمياه وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
 
 

وزارة الرى

ندوة تثقيفية

المياه

الموارد المائية

الرى

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