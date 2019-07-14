الحوثيون يتخلفون عن حضور اجتماع لتنفيذ "اتفاق ستكهولم"

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أفادت مصادر بالفريق الحكومى اليمنى، فى لجنة إعادة الانتشار لتنفيذ اتفاق السويد، بتخلف الحوثيين عن حضور اللقاء المشترك للجنة، الذى عقد اليوم الأحد على متن سفينة قبالة ميناء "الحديدة" غربى اليمن، برئاسة الجنرال مايكل لوليسجارد، وحضور الفريق الحكومى برئاسة اللواء صغير حمود بن عزيز.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، عن المصادر قولها اليوم /الأحد/ إن عقد الاجتماع علي متن سفينة في عرض البحر جاء بسبب تعنت ميليشيا الحوثي، وإغلاقها للطرقات، وعرقلة جهود رئيس لجنة إعادة الانتشار في "الحديدة" ، وعدم التعامل بجدية مع اتفاقية السلام الموقعة في العاصمة السودية (ستوكهولم ) منتصف ديسمبر الماضي.

ومن جانبه ، أكد رئيس الوفد الحكومي، اللواء صغير حمود بن عزيز - في تغريدة له على تويتر - أن الاجتماع في عرض البحر جاء بعد أن أغلقت مليشيا الحوثي كل المعابر داخل مدينة "الحديدة" ، وقيدت حركة رئيس فريق المراقبين الدوليين، ورئيس اللجنة مايكل لوليسجارد ، بمدينة "الحديدة" ، وهو ما يعتبر مخالفة للفقرة "10 " من اتفاق ستكهولم.

ويعد هذا الاجتماع ، الأول منذ عدة أشهر، بعد تعثر عمل اللجنة .

وكانت اللجنة، قد عقدت اجتماعات مشتركة لها داخل مدينة "الحديدة" ، منذ تشكيلها ، في حين رفضت مليشيا الحوثي الحضور للمشاركة في الاجتماعات التي عقدت بالمناطق المحررة بمدينة "الحديدة" .

وواصلت مليشيا الحوثي تصعيدها قبيل الاجتماع، حيث قصفت مواقع للقوات المشتركة في عدد من الأحياء داخل مدينة "الحديدة".

