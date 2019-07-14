الحبس المؤقت لوزير الصناعة الجزائرى السابق على ذمة اتهامه بقضايا فساد

الجزائر /أ ش أ/

قرر قاضى التحقيق بالمحكمة العليا الجزائرية، اليوم الأحد، وضع يوسف يوسفى وزير الصناعة والمناجم السابق قيد الحبس المؤقت على ذمة اتهامه فى قضايا فساد مالي.

ومثل يوسفى اليوم أمام المحكمة العليا بصفته وزيرا سابقا للصناعة والمناجم، فى قضايا تتصل بالفساد، حيث يواجه اتهامات بمنح منافع غير مستحقة للغير وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع وتبديد أموال وإساءة استغلال الوظيفة عمدا عندما كان وزيرا للصناعة والمناجم حيث ورد اسمه فى عدة قضايا تخص شركات تجميع السيارات بالجزائر.

وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد باشرت إجراءات المتابعة القضائية ضد العديد من المسؤولين السابقين وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجزائية بسبب أفعال يعاقب عليها القانون.

ويتمتع كبار المسؤولين الجزائريين (رؤساء الحكومة والوزراء والولاة) الحاليين والسابقين بامتياز التقاضى الذى يقصر محاكمتهم على جرائم ارتكبوها خلال توليهم مناصبهم على المحكمة العليا.ش