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الجيش الصومالى يعلن مقتل 15 من عناصر حركة الشباب فى عملية أمنية

الأحد، 14 يوليه 2019 02:09 م
الجيش الصومالى يعلن مقتل 15 من عناصر حركة الشباب فى عملية أمنية الجيش الصومالى ـ صورة أرشيفية
مقديشيو(أ ش أ)

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أعلن مسئولون بالجيش الصومالى، اليوم الأحد، مقتل 15 عنصرًا على الأقل من حركة "الشباب" المتطرفة فى عملية عسكرية وذلك بعدما نفذت الجماعة هجومًا أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصًا.

ونقل راديو "شابيلى" الصومالى عن مسؤولين بالجيش أن العملية تمت أمس بقرية "ونلوين" بمحافظة "شابيلى السفلى"، مضيفا أن القوات استعادت السيطرة على قريتين من أيدى الجماعة وأن القوات ستتابع العمليات حتى طرد الجماعة بشكل كامل من المحافظة.

يشار إلى أن الجماعة نفذت هجومًا على فندق بمدينة "كيسمايو" الجمعة ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصًا على الأقل وإصابة 56 آخرين.

 


الجيش الصومالى

الصومال

حركه الشباب

حركه الشباب الصوماليه

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