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التنمية المحلية: تطبيق مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية فى 5 محافظات

الأحد، 14 يوليه 2019 12:36 م
التنمية المحلية: تطبيق مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية فى 5 محافظات الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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أطلقت وزارة التنمية المحلية، مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"، الذى تنفذه بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومى للسكان والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التخطيط وينفذ المشروع كمرحلة أولى فى 5 محافظات هى:"المنيا وأسيوط وقنا وسوهاج" وهى الأعلى فى معدلات الإنجاب والنمو السكانى بالإضافة الى محافظة القليوبية بوصفها محافظة حققت إنجازات فى ضبط النمو السكانى مما يسهم فى الاستفادة من تجربتها فى باقى المحافظات .

وأكدت الوزارة أن المشروع يهدف الى تحقيق استجابة محلية سريعة للقضية السكانية من خلال نهج متكامل فى الخمس محافظات المشار إليها، كما يهدف إلى تعزيز نهج لا مركزى متعدد القطاعات تحت قيادة المحافظ وبمشاركة الشباب فى المتابعة وفى صنع القرار، وتتمثل الآلية الجديدة فى التعاون الكامل مع المجالس السكانية الإقليمية الموجودة.

وأشارت إلى أن الأنشطة الرئيسية لوزارة التنمية المحلية هى التنسيق و إنشاء آلية تنسيق على المستوى المركزى بين الوزارة والمجلس القومى للسكان ووزارة الشباب والمجلس القومى للمرأة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى موضحاً انه تم إنشاء وحده للسكان بوزارة التنمية المحلية، ويدعم المشروع آلية المتابعة وإعداد التقارير على مستوى المحافظة من خلال بناء إطار المراقبة العلمية لكل محافظة وآلية لإعداد تقارير ربع سنوية ترتبط بلوحة المعلومات بطريقة مميكنة، وأيضا تطوير منصة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتعكس الأنشطة والتدخلات المخطط لها وفى هذا الصدد تم إنشاء الوحدة المركزية للسكان بالمحافظات الخمسة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إضفاء الطابع المؤسسى على التخطيط ونظام المتابعة والتقارير على مستوى المحافظات لتتبع تنفيذ الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية ومؤشرات التنمية المستدامة ذات الصلة وفقًا للأهداف المحلية المحددة، مما يضمن القدرة اللازمة للإدماج الفعال للأساليب السكانية فى التخطيط الإنمائى بما فى ذلك التنسيق الفعال لجميع القطاعات التنموية والتخطيطية ذات الصلة.

وأضافت وزارة التنمية المحلية، أنه تم وضع إطار التنسيق المركزى مع تحديد أدوار واضحة يتم تطويرها بين وزارة التنمية المحلية والأطراف المشاركة فى المشروع، كما تم تطوير لوحة للمحافظات لتعكس كافة الاحصائيات والبيانات فور حدوثها وسوف يتم وضعها أيضا بمقر الوزارة.


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