سوبر كورة
Ads
الأحد، 14 يوليه 2019 02:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

التنمية المحلية: الزيادة السكانية من أخطر تحديات التنمية ولا تقل عن تحدى الإرهاب

الأحد، 14 يوليه 2019 02:13 م
التنمية المحلية: الزيادة السكانية من أخطر تحديات التنمية ولا تقل عن تحدى الإرهاب وزارة التنمية المحلية - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة التنمية المحلية، أهمية الوعى المجتمعى الكامل بخطورة قضية الزيارة السكانية وأبعادها المختلفة فى الحاضر والمستقبل، مشيرة إلى أن النظريات والتجارب الدولية أثبتت أنه حتى يشعر المواطن برفاهة وانتعاش اقتصادى حقيقى فلابد من أن نصل بمعدلات النمو الاقتصادى إلى ما يزيد عن ثلاث أضعاف النمو السكانى.

وشددت الوزارة، على ضرورة أن نتعامل بأقصى درجات الشفافية والحسم والتكاتف وتنسيق الأدوار بيننا بما يكفل تعامل جاد وسريع مع المشكلة التى باتت تمثل إن جاز القول أحد أخطر التحديات أمام عملية التنمية الشاملة والمستدامة فى مصر والتى لا تقل فى خطورتها عن تحدى الإرهاب كما أشار رئيس الجمهورية فى إحدى لقاءات الشباب.

وقال وزير التنمية المحلية، إن معدل النمو السكانى فى مصر بلغ وفقًا لآخر تعداد للسكان فى عام 2017 الـ 2.6%، فى حين يبلغ معدل النمو الاقتصادى وفقاً لأخر بيان لوزارة التخطيط 5.3%، وأضاف أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد ولكن ما يضاعف الوضع سوءًا تداخل التحديات التى تواجه مصر عند التعامل مع تلك المشكلة ومن أبرزها تدنى الخصائص السكانية وسوء التوزيع السكانى والفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة وداخل نفس المحافظة.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر إطلاق مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" بمحافظة أسيوط بمشاركة المحافظ اللواء جمال نور الدين وألكسندرساشا – ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان وادريان هاورى القائم باعمال السفارة السويسرية والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومى وعدد من المحافظين وقيادات وزارة التنمية المحلية .

وقال أن المؤتمر يعقد من أجل العمل على حل قضية قومية بالدرجة الأولى وهى ارتفاع معدلات النمو السكانى بما يفوق معدلات النمو الاقتصادى اللازم لتحسين مستويات المعيشة .

وأضاف أنه بملاحظة فجوات التنمية بين المحافظات و داخل المحافظة الواحدة والذى انعكس على وضع المحافظة وزيادة معدلات الفقر بها يجعل من الأهمية أن يتم التدخل بصورة سريعة لحل القضية السكانية بصورة لامركزية .

وأوضح أنه سيتم التركيز على المحافظات ذات الأولوية وهى التى تعانى من ارتفاع معدلات النمو السكانى وتدنى فى مستويات التشغيل والتعليم وارتفاع الإنجاب المبكر قبل السن القانونى للزواج مما يجعل تلك المحافظات تعانى اقتصاديا وتزداد بها نسب الفقر.

وأضاف أن مصر اتجهت فى إطار برنامج عمل الحكومة لعام 2018/2019- 2021/2022 إلى تبنى عدد من البرامج التى تسهم فى التعامل مع القضية السكانية من عدة أوجه، وعرض لعدد من هذه البرامج ومنها برنامج بناء الإنسان المصرى وذلك من خلال: تحقيق أقصى قدر ممكن من العدالة الثقافية له والوصول للمناطق الأكثر احتياجًا والتوعية الإعلامية بمنظومة القيم والموروث الحضارى وتفعيل دور الإعلام فى نشر القيم الإيجابية فى المجتمع وتطوير منظومة التعليم والتدريب التى تعتنى ببناء الشخصية والربط بينها وبين مستجدات سوق العمل الحالى، وتابع شعراوى : وكذلك الاهتمام بتطوير منظومة الرعاية الصحية والتأمين الصحى وتحسين بيئة الأعمال وتنمية الوعى الاستثمارى وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه من بين تلك البرامج أيضاً برنامج تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى والذى يستهدف بشكل كبير الحد من الزيادة السكانية والوصول إلى معدل إنجاب كلى حوالى 29 طفل لكل 10 سيدات بنهاية 2022 مقارنة بـ 35 طفل حالياً، لافتاً إلى أن ذلك سيكون من خلال: تطبيق سياسات تحفيزية للحد من الزيادة السكانية وزيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة إلى جانب التوعية بخطورة الزيادة السكانية بكافة محافظات الجمهورية.

وأشار إلى برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر والذى تم إطلاقه فى محافظتى سوهاج وقنا، وذلك لتحسين القدرة التنافسية، وتوفير البنية التحتية والخدمات عالية الجودة للمواطنين، مشددًا على أننا ليس لدينا مجالاً لإنكار حقيقة أن تحقيق التنمية المستدامة فى دول العالم النامى والتى لازالت بلدنا مصر جزء منها ليس بالأمر اليسير حتى اللحظة، وإذا ما رغبنا فى تغيير رؤيتنا لأنفسنا ورؤية العالم لنا وتحسين موقعنا على خريطة المؤشرات العالمية علينا أن نتعامل بأقصى درجات الشفافية والحسم والتكاتف فى الجهود للوقوف على أصل المشكلة وطبيعة الأدوار وتنسيقها وتكاملها بما يكفل تعامل جاد وسريع مع مشكلة باتت تمثل إن جاز القول أحد أخطر التحديات أمام نجاح عملية التنمية الشاملة والمستدامة فى مصر والتى لا تقل فى خطورتها عن تحدى الإرهاب كما أشار سيادة رئيس الجمهورية فى إحدى لقاءات الشباب.

وأوضح، أهمية دور المجلس القومى للسكان فى دمج الأبعاد السكانية فى خطط التنمية للدولة من خلال الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015-2030، بما يضمن تقاسم عادل للموارد والثروة الوطنية لتحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية لكافة المواطنين دون تميز، بالإضافة إلى تحقيق نمو سكانى متوازن مع معدلات التنمية الاقتصادية كان مفهوم المشاركة والتعاون معه هو نقطة البداية لتكامل مختلف الجهود الحكومية فى إطار نظام متكامل يسمح بالمتابعة والتقييم معتمدًا على بيانات ومعلومات كمية وكيفية تغطى كافة المجالات لمتابعة ما يتم من أنشطة وتقييم ما يتم من إنجازات لتحقيق الأهداف المرجوة وضمان الجودة فى الأداء على المستوى المحلى بما يساعد فى تحقيق مستويات تحسن على المستوى القومى من حيث السيطرة على النمو السكاني.

وقال، إنه تم التخطيط لمشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان لتحسين مستويات النمو السكانى والتنمية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى كل قرية ونجع ومنطقة عشوائية وصياغة البرامج والتدخلات التى تتلاءم مع ظروف كل محافظة.

وأضاف الوزير إن هذا التعاون والذى يتم بشكل تشاركى مع المجلس القومى للسكان والجهات التنفيذية الشريكة يهدف إلى تحقيق عدد من النتائج :

  1. مراجعة البناء المؤسسى لضمان التنسيق وتجنب الازدواجية.
  2. تشكيل مجموعة من القيادات الشابة فى كل محافظة من المحافظات الخمس بقيادة المحافظ لدعم المجالس الإقليمية للسكان بيانات ومؤشرات الأداء الرئيسية للخطط السكانية على مستوى المحافظات المختارة فى المرحلة الحالية مما يساعد فى متابعة وتقييم أهداف وأنشطة الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، إن إعداد منظومة لمتابعة وتقييم الاستراتيجية ستبدأ من المستوى المحلى صعودا للقومى بصورة تدريجية. وسوف تقوم مجموعات العمل باستكمال وتسهيل ما هو قائم بالفعل من أنشطة وبرامج
  3. سوف يتم تصميم لوحات المعلومات dashboards لتعكس التقدم فى المعلومات وإستخدام التكنولوجى فى عملية الرقابة على البيانات ومتابعتها.
  4. ويتضمن التعاون كذلك تحليل البيانات وإعداد نشرات وملخصات سياسات تقدم معلومات عن تطور الوضع السكانى والمؤشرات التنموية ذات العلاقة اعتمادا على ما هو متاح من أدوات ومصادر على مستوى المحافظات.
  5. بالإضافة إلى دعم تنفيذ كافة الأنشطة بالخطة والعمل على إزالة كافة العقبات التى تحول دون تقديم تلك الأنشطة بفاعلية وبالجودة المطلوبة.

التنميه المحليه

الزياده السكانيه

الحد من الزياده السكانيه

تحديد النسل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التنمية المحلية: افتتاح محور الهضبة الغربية بأسيوط بتكلفة 1.2 مليار جنيه قريبًا

الأحد، 14 يوليه 2019 01:03 م

التنمية المحلية: تطبيق مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية فى 5 محافظات

الأحد، 14 يوليه 2019 12:36 م

التنمية المحلية تفتتح المركز التكنولوجى بمركز ديروط فى أسيوط

الأحد، 14 يوليه 2019 11:46 ص

التنمية المحلية تفتتح محطة مياه شلش بأسيوط بتكلفة 350 مليون جنيه

الأحد، 14 يوليه 2019 10:35 ص

التنمية المحلية تطلق مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بأسيوط اليوم

الأحد، 14 يوليه 2019 09:57 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. توافد جماهير الجزائر على القاهرة لحضور مباراة نيجيريا

شاهد.. توافد جماهير الجزائر على القاهرة لحضور مباراة نيجيريا

فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية الأربعاء المقبل لمدة شهر

فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية الأربعاء المقبل لمدة شهر

قبل ماتفرح بشكلك العجوز.. تقارير تؤكد: face app يسرق بياناتك

قبل ماتفرح بشكلك العجوز.. تقارير تؤكد: face app يسرق بياناتك

تعرف على الفئة العمرية المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام

تعرف على الفئة العمرية المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام

مصر تحصد ذهبيتين فى البطولة الأفريقية للكاراتيه ببتسوانا

مصر تحصد ذهبيتين فى البطولة الأفريقية للكاراتيه ببتسوانا

شاهد.. حسين الشحات فى مغامرة بحرية بإسبانيا

شاهد.. حسين الشحات فى مغامرة بحرية بإسبانيا

بدء مؤتمر بمشيخة الأزهر للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

بدء مؤتمر بمشيخة الأزهر للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

موجز1.. مؤشرات تنسيق 2019.. 95% للطب و90% للأسنان بالجامعات الخاصة

موجز1.. مؤشرات تنسيق 2019.. 95% للطب و90% للأسنان بالجامعات الخاصة

التعليم: حاصرنا لجان "ولاد الأكابر" بامتحانات الثانوية بكاميرات وملاحظين

التعليم: حاصرنا لجان "ولاد الأكابر" بامتحانات الثانوية بكاميرات وملاحظين

ننشر أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2019

ننشر أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2019

تونس vs السنغال فى نصف نهائى أمم أفريقيا.. "نسور قرطاج" و"أسود التيرانجا" يرفعان شعار العودة من بعيد.. ساسى وساديو مانى فرسان الرهان بموقعة "الدفاع الجوى".. وعقدة المربع الذهبى تطارد كتيبة سيسيه

تونس vs السنغال فى نصف نهائى أمم أفريقيا.. "نسور قرطاج" و"أسود التيرانجا" يرفعان شعار العودة من بعيد.. ساسى وساديو مانى فرسان الرهان بموقعة "الدفاع الجوى".. وعقدة المربع الذهبى تطارد كتيبة سيسيه

شاهد فى دقيقة.. 3مصريين و5عرب يخوضون الانتخابات الكندية الفيدرالية المقبلة

شاهد فى دقيقة.. 3مصريين و5عرب يخوضون الانتخابات الكندية الفيدرالية المقبلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة