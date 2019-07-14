التعليم العالى: 79 ألف طالب سجلوا لإجراء اختبارات القدرات

كتب وائل ربيعى

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، والمشرف العام على التنسيق، صباح اليوم السبت أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 79 ألف طالب وطالبة على موقع تنسيق الجامعات للعام الجامعى الجديد 2019 – 2020.

وأضاف رئيس قطاع التعليم بالوزارة أن الموقع الإلكترونى للتنسيق مستمر فى استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيرًا إلى أن الموقع متاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى فروع مكتب التنسيق بالجامعات.

يذكر أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بدأت السبت الماضي، وتستمر حتى 20 يوليو الجاري، لكليات "الإعلام و التربية الرياضية، التربية الفنية، التربية الموسيقية، الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية".