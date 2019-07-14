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التعليم العالى: تلقينا 68 ألف طلب من أعضاء التدريس للعمل بالجامعات التكنولوجية

الأحد، 14 يوليه 2019 02:10 م
التعليم العالى: تلقينا 68 ألف طلب من أعضاء التدريس للعمل بالجامعات التكنولوجية الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

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أكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن آليات اختيار أعضاء هيئات التدريس بالكليات والجامعات التكنولوجية الجديدة، موضحة أن الوزارة أعلنت من قبل على موقعها الإلكترونى وفى بعض الصحف القومية عن فتح باب التقديم لحملة الماجستير والدكتوراه.

 

وأوضحت الوزارة، أنها لم تشترط أن يكون المتقدين من العاملين بهيئات التدريس بالجامعات المصرية، حيث فتحت الباب أمام أعضاء هيئات التدريس المصريين العاملين بجامعات بالخارج، مشيرة إلى أن الوزارة استقبلت حتى الآن 68 ألف طلب للعمل بالكليات والجامعات التكنولوجية.

 

وأضافت الوزارة، أن الجدارة والشهادات العلمية هى المعيار الأهم فى الاختيار بين المتقدمين لشغل الوظائف، موضحة أنه تم تشكيل لجان متخصصة لفحص الطلبات وفقا للقطاعات المُختلفة لفرز ملفات المُتقدمين واختيار أفضل العناصر.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المُقدم من النائبة مى البطران، بشأن مدى جاهزية وزارة التعليم العالى لبدء العمل بالكليات والجامعات التكنولوجية الجديدة ومدى توافر البنية التحتية المناسبة للعمل من أعضاء هيئات التدريس ووجود خطة لتدريب الكوادر البشرية لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة.

 


الجامعات التكنولوجية

الكليات التكنولوجية

التعليم العالى

مجلس النواب

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