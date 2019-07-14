التعليم العالى: بدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والمعاهد الأحد المقبل

وائل ربيعى

انعقد مساء اليوم الأحد 14 يوليو اجتماع اللجنة العليا للتنسيق برئاسة وزير التعليم العالى، وذلك لمناقشة كافة التفاصيل المرتبطة بأعمال مكتب التنسيق للجامعات والمعاهد لهذا العام.

وقررت اللجنة بدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والمعاهد لهذا العام يوم الأحد الموافق 21 يوليو القادم، وذلك عقب الانتهاء من اختبارات القدرات يوم السبت القادم، نظرا لشمول اختبارات القدرات هذا العام كليات تدخل هذه الاختبارات لأول مرة، ويتم تنسيقها فى المرحلة الأولى.

كما قررت اللجنة أن تكون درجة النجاح فى اختبارات القدرات لجميع الكليات 60 بالمائة.