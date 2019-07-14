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التضخم فى فنزويلا يصل 445.000% والمعيشة أصبحت مستحيلة فى البلاد

الأحد، 14 يوليه 2019 11:40 ص
التضخم فى فنزويلا يصل 445.000% والمعيشة أصبحت مستحيلة فى البلاد الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو
كتبت فاطمة شوقى

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وصل التضخم فى فنزويلا إلى 445.000 % مما يجعل من المستحيل العيش فى البلاد، وأشار النائب أنخيل ألفارادو إلى انخفاض بنسبة 40 ٪ فى الاقتصاد ليصل الحد الأدنى للأجور ستة دولارات.
 
ووفقا لصحيفة "النثيونال" الأرجنتينية فإن  التضخم فى فنزويلا  بلغ 24.8 ٪ فى يونيو الماضى فقط، وبذلك فإن التضخم لا يزال قائما فى البلاد.
 
وأكد ألفارادو، أنه على الرغم من انخفاض التضخم فى مايو الماضى، إلا أن المشكلة لا تزال مستمرة، طالما الأرقام لا تنخفض بشكل كبير، فإنه من المتوقع استمرار الازمة  لعام واحد على الأقل.
 
وأوضح من خلال البنود أنه فى فئة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية كان التضخم 22٪، فى حين أن السلع والخدمات المختلفة بلغت 102.4 ٪، وبلغ معدل النقل العام 26.4٪.
 
وأوضح ألفارادو، أن تباطؤ التضخم فى يونيو، مقارنة بشهر مايو، كان بسبب "سعر الصرف، الذى يؤثر أيضًا على تكوين الأسعار ،الذى كان أكثر استقرارًا، وأسباب آخرى مثل انخفاض الاستهلاك".
 
وأكد ألفارادو، أن الدخل الشهرى للفنزويليين يسمح لهم بالحصول على 3.5% من سلة الغذاء، مما يعنى أن الحد الأدنى للأجور لا يزال منخفضا.
 
 

فنزويلا

ازمة فنزويلا

التضخم

اقتصاد فنزويلا

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