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التحقيق مع 5 متهمين بالاستيلاء على 3 ملايين بزعم توظيفها فى مستحضرات التجميل

الأحد، 14 يوليه 2019 03:38 م
التحقيق مع 5 متهمين بالاستيلاء على 3 ملايين بزعم توظيفها فى مستحضرات التجميل أموال - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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حققت نيابة الشئون المالية والتجارية، مع 5 متهمين لقيامهم بالاستيلاء علي مبلغ 3 مليون جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها في لهم فى مجال مستحضرات التجميل، وتعبئة وتغليف المواد الغذائية، مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون .

وكشفت التحريات الأمنية، أن المتهمين اشتركوا فى الاستيلاء مبالغ مالية بلغت قيمتها نحو ( 3,000,000) مليون جنيه بقصد توظيفها توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال مستحضرات التجميل وتعبئة وتغليف المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها،، وأن أحد المتهمين مالك شركة للإستثمار وإدارة المشروعات تلقى مبالغ مالية منه ضحاياه بلغ إجماليها  ثلاثة ملايين جنيه، وأن أحد المتهمين محبوس على ذمة قضية "نصب".

 

 

 


الاستيلاء علي الاموال

ضبط نصاب

توظيف الاموال

الاستيلاء علي 7 مليون

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