التحقيقات: تاجر الجيزة جمع الدقيق المدعم لبيعه فى السوق السوداء

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل تورط تاجر فى الاستيلاء على السلع المدعمة وبيعها لصالحه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تبين من خلال التحقيقات، أن المتهم جمع كميات من الدقيق المدعم وغير المصرح بتداوله فى الأسواق، وباعها فى السوق السوداء واحتفظ لنفسه بفارق السعر محققًا أرباح غير مشروعة.

وتحفظت أجهزة الأمن بقرار النيابة العامة على كميات ضخمة من الدقيق وزنت طن و800 كجم، تم ضبطها بحوزة المتهم، وبمناقشته اعترف بحيازتها تمهيدًا لبيعها بأسعار السوق السوداء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.