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التحفظ على الفتاة المتهمة بقتل سائق حاول الاعتداء عليها جنسيا بالعياط

الأحد، 14 يوليه 2019 11:42 م
التحفظ على الفتاة المتهمة بقتل سائق حاول الاعتداء عليها جنسيا بالعياط جثة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحفظ على الفتاة المتهمة بقتل سائق ادعت محاولته الاعتداء عليها جنسياً، فى مركز العياط، وشابين آخرين إلى الغد، لاستكمال التحقيقات معهم، بعد وصول تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة.

حققت النيابة العامة بجنوب الجيزة، مع الفتاة المتهمة بقتل سائق سيارة ميكروباص، بعدما سددت له عدة طعنات نافذة، أثر محاولته الاعتداء عليها جنسيًا، ووجهت لها اتهامات القتل وحيازة سلاح أبيض.

وتحفظت النيابة على السلاح المضبوط بحوزة الفتاة، وأمرت بعرضه على المعمل الجنائى لفحصه وكتابة تقرير عنه، وبيان إذا ما كان هو المستخدم فى واقعة القتل من عدمه، بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعى بشأن تشريح جثمان السائق القتيل.

وكشفت التحريات الأولية، أن الفتاة ترتبط بعلاقة عاطفية بشخص يدعى "وائل. أ " سائق، منذ عام، ويوم الحادث أثناء تنزههما بحديقة الحيوان بالجيزة، بصحبة صديق لهما يدعى "إبراهيم. م" وأثناء انصرافهم افترقوا بالزحام، وعندما اتصلت على حبيبها "وائل" أجاب شخص آخر، وادعى أنه عثر على الهاتف، وطلب منها لقائه بقرية برنشت بالعياط، لتسليمها الهاتف. 
وأضافت المتهمة أنها توجهت للقرية للحصول على الهاتف، والتقت بالقتيل "أ. ف" سائق، لكنه أخبرها أن صاحب الهاتف تواصل معه وحصل عليه، وعرض عليها توصيلها بسيارته إلى الطريق الصحراوى الغربى لاستقلال سيارة والعودة لمسكنها، فوافقته، وأثناء سيره بسيارته أمام مدق جبلى، طلب منها تقبيلها، إلا أنها رفضت، فاصطحبها داخل المدق الجبلى وهددها بسكين محاولا الاعتداء عليها جنسيا، فأوهمته بموافقتها، وعندما ترك السكين حصلت عليه، وسددت له عدة طعنات، فحاول اللحاق بها، إلا أنها سددت له عدة طعنات أخرى.

 


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