البيئة ومحافظ البحر الأحمر يشاركان فى ورشة عمل حول مخاطر "الأكياس البلاستيك"

كتبت آية دعبس

شاركت وزارة البيئة ومحافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله فى ورشة عمل تحديات ومخاطر استخدام الأكياس البلاستيك أحادى الاستخدام والتى أقيمت بمدينة الغردقة بمشاركة إحدى الجمعيات المعنية، ورئيس جهاز شئون البيئة الدكتور محمد صلاح وعدد من قيادات وزارة البيئة وفرع الوزارة بمحافظة البحر الأحمر.

وأكدت وزارة البيئة على أهمية رفع وعى المجتمع بالحفاظ على البيئة والحد من استخدام الأكياس البلاستيك مضيفة أن زيادة مصانع تدوير المخلفات تحقق أرباحا اقتصادية وأيضا تحافظ على البيئة لأنها تقلل من كمية المخلفات والمدافن مما يحافظ بشكل كبير على البيئة.

وقالت إن الوزارة تعطى أهمية كبرى لإشراك المجتمع المدنى فى العمل البيئى والعمل على تغيير السلوك بشكل يحافظ على البيئة مشيدة بتجربة محافظة البحر الأحمر بمنع استخدام أكياس البلاستيك فى أغسطس المقبل مؤكدة على ضرورة العمل على دمج البعد البيئى فى عمليات التنمية للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة والتأكيد على مبدأ الاستدامة فى الاستخدام والاستهلاك.

من جانبه أكد اللواء أحمد عبدالله على التنسيق الكامل بين المحافظة ووزارة البيئة لدمج البعد البيئى فى كافة المشاريع الخاصة بالتنمية خاصة فى مجال السياحة مضيفا أن المحافظة تتعاون بشكل مستمر مع الجمعيات المعنية والعديد من منظمات المجتمع المدنى لرفع وعى المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وأيضا العمل على تغيير سلوكيات المواطنين.