البيئة: معسكر وورش عمل للشباب وحملة نظافة فى محمية أبوجالوم

كتبت آية دعبس

نظمت وزارة البيئة من خلال محميات سيناء، برنامج لتبادل الزيارات بين المحميات لدمج الشباب فى برامج صون الموارد الطبيعية لخلق كوادر شابة تدرك أهمية الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجى وتضمن البرنامج إقامة معسكرا بيئيا بمحمية أبو جالوم لطلبة وطالبات مدينة شرم الشيخ للتعريف بتاريخ المحمية و مجتمعها المحلى وبأهمية إدارة مواردها الطبيعية بالإضافة إلى التطور الذى تواجهه المحمية مع الحفاظ على مواردها الطبيعية.

كما شمل المعسكر تنفيذ عدد من الأنشطة التفاعلية مع الطلاب ومنها ورش عمل لعرض الطلاب مقترحاتهم و مشاريعهم لتطوير المحمية بالإضافة إلى تنظيم عدد من المسابقات بين الطلاب كما قدم أحد المدربين المتخصصين بالأنشطة البحرية من المجتمع المحلى عرض حول المبادئ النظرية لالكارت سيرف.

كما تضمن المعسكر تنظيم حملة نظافة بمدخل وادى العقدة للتأكيد على اهمية الحفاظ على نظافة المحمية .

يأتي تنفيذ برنامج تبادل الزيارات استمرار لجهود الوزارة لفتح قنوات تواصل مع كافة فئات المجتمع وخاصة الشباب لدعم العمل البيئى وفق آليات التنمية المستدامة بالتعاون الجهات المعنية.