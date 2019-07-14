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الأوقاف: صكوك الأضاحى مشروع دولة يدعمه الإعلام الوطنى للأسر الأولى بالرعاية

الأحد، 14 يوليه 2019 11:36 ص
الأوقاف: صكوك الأضاحى مشروع دولة يدعمه الإعلام الوطنى للأسر الأولى بالرعاية مشروع الأوقاف لصكوك الأضاحى
كتب ـ إسماعيل رفعت

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أكدت وزارة الأوقاف، أن مشروع صكوك الأضاحى ليس مشروع الأوقاف وحدها بل مشروع دولة للأسر الأولى بالرعاية، لتحصل على حقوقها بعزة وكرامة.
 
وأضاف خلال لقاء وزارات التعليم العالى والأوقاف والإعلامى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن الإعلام الوطنى يدعم مشروع صكوك الأضاحى، متمنية أن يحدث مشروع صكوك الأضاحى نقلة نوعية.
 
وقال الإعلامى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام، إن بروتوكول التعاون الذى سيوقع مع الأوقاف والتعليم العالى هدفه تكوين أمام معنى يوصل المعلومة بشكل مناسب ورفع مهارته الفنية.

وزاره الاوقاف

وزارة التعليم العالى

الهيئة الوطنية للاعلام

تعليم الكبار

تدريب الدعاة على الاعلام

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