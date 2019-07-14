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الأوقاف تطلق محاضرات توعوية للحجاج الأسبوع المقبل

الأحد، 14 يوليه 2019 12:00 ص
الأوقاف تطلق محاضرات توعوية للحجاج الأسبوع المقبل وزارة الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت

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وجهت الأوقاف جميع مديري المديريات كل في مديريته، بضرورة التنسيق مع مسئولي بعثات الحج بالمحافظات، لتنظيم محاضرة أو عدد من المحاضرات التوعوية حسب عدد الحجاج في كل محافظة وطبيعة مكان انعقاد الندوة سواء بأحد المساجد الكبرى أو بإحدى دور المناسبات التابعة للوزارة أو بمركز الثقافة الإسلامية، وموافاة رئيس القطاع الديني  بأسماء من سيقومون بهذه التوعية سواء من أساتذة الفقه المتخصصين أو الأئمة المتميزين المرشحين لمرافقة بعثة الحج هذا العام أو من سبق مرافقتهم لبعثات الحج فى الأعوام الأربعة الماضية.
 
ونبهت الأوقاف مديريها بموافاة رئيس القطاع الديني بأسماء المحاضرين ومكان وموعد إقامة المحاضرة  قبل يوم الخميس المقبل 25/ 7 / 2019 م ، وأن يكون التنفيذ أوائل الأسبوع المقبل ابتداء من السبت 27 / 7 / 2019، وبما لا يجاوز نهاية شهر يوليو الجارى.
 
                                            
 

وزارة الاوقاف

فقه الحج

توعية الحجاج

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