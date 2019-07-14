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الأزهر: يمكن للطلاب الإطلاع على أوراق الإجابة من خلال 189 معمل لتقديم الشكاوى

الأحد، 14 يوليه 2019 02:26 م
الأزهر: يمكن للطلاب الإطلاع على أوراق الإجابة من خلال 189 معمل لتقديم الشكاوى اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية
كتب سيد الخلفاوى

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أكد الشيخ صالح عباس وكيل مشيخة الأزهر، أن هناك 189 معمل بالإدارات على مستوى الجمهورية يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية، معرفة الإطلاع على أوراق امتحاناتهم والتظلم فيها من خلال تواجده بالإدارات التعليمية الأزهرية، وذلك توفيرا لوقت الطلاب والتوفير عليهم بدلا من السفر.

وأضاف وكيل مشيخة الأزهر، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الأن بمشيخة الأزهر للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية، أن الطالب يمكنه من خلال تواجده فى الإدارة من الإطلاع على أوراقه من خلال الانترنت، على مستوى الجمهورية، ويمكن للطالب أن يتقدم بأى شكوى للمعمل بالإدارة التعليمية فى نفس الوقت.

وأوضح وكيل المشيخة، أنه تم انتقاء رؤساء اللجان وتدريبهم قبل بدء الإمتحانات، تم متابعة مراكز التصحيح بشكل يومى وتم التواجد لقيادات المشيخة بالمراكز العشرة لأعمال التصحيح، قائلا: كل فقرة أو جزئية تم وضع مقياس لتقييم الإجابة لمعرفة مدى صعوبة الأسئلة وهل هناك فجوة بين الطالب وواضعى الامتحان.

حضر المؤتمر الشيخ عماد حمتو مدير المعاهد الأزهرية بفلسطين، والشيخ على خليل مدير المعاهد الأزهرية بمصر.

وشارك فى امتحانات الشهادة الثانوية 154954 ألف طالب بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103067 طالبًا فى القسم الأدبى، و51887 طالبًا فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالبًا بمعهد العلوم الإسلامية.


الثانوية الأزهرية

الثانوية الازهرية

نتيجة الثانوية الازهرية

نتيجة الثانوية الازهرية 2019

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