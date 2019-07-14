اصابة 3 أشخاص فى حادث دراجة بخارية ببنى سويف

وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم مصطفى أحمد حسن 15سنة، نجار جروح وكدمات متفرقة بالجسم، عبد الرحمن معتز زكريا 15 سنة، نجار مصابا باشتباه كسر بالزراع الأيسر، عبد الرحمن سلامة سعد 18 سنة مصابا باشتباه كسر بالزراع الأيسر وجميعهم مقيمون بقرية بليفيا التابعة لمركز بنى سويف وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.