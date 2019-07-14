ارتفاع عدد ضحايا الأمطار الموسمية فى نيبال إلى 47 قتيلا

قالت الحكومة في نيبال إن عدد من لقوا حتفهم جراء السيول والانهيارات الأرضية التي وقعت بسبب هطول الأمطار الموسمية الغزيرة على مدى الأيام الثلاثة الماضية ارتفع إلى 47 اليوم الأحد إضافة إلى عشرات المفقودين والمصابين.

وهطلت أمطار موسمية غزيرة بشكل متواصل على مناطق في نيبال، ذات الطبيعة الجبلية، منذ يوم الخميس مما أدى لغمر مساحات شاسعة من الأراضي بالمياه التي اجتاحت المنازل أيضا ودمرت جسورا وطرقا في أنحاء البلاد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن 47 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 28 إضافة إلى فقد 29 آخرين.

وبثت محطات تلفزيونية لقطات تظهر أسطح المنازل وقد غمرتها مياه الفيضانات في السهول الجنوبية وسكانا وهم يخوضون في مياه تصل إلى مستوى صدورهم ويحملون متعلقات على رؤوسهم.

وقال مسئولون إن هطول الأمطار قل في بعض المناطق لكن منسوب المياه في بعض الأنهار في شرق البلاد لا يزال فوق مستوى الفيضان. وناشدت السلطات السكان باستمرار توخي الحذر.

ومن بين الأنهار التي لا تزال فوق مستوى الفيضان نهر كوسي الذي يمتد إلى ولاية بيهار في شرق الهند.

وتثير زيادة منسوب ذلك النهر مخاوف شديدة في الهند ونيبال منذ فاضت مياهه عن ضفافه في عام 2008 وغير مساره ليغرق مساحات واسعة ويلحق أضرارا بأكثر من مليوني شخص في بيهار. ولقي نحو 500 شخص حتفهم في الكارثة.