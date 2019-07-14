ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية فى نيبال لـ 50 شخصا

كاتماندو(أ ش أ)

أعلن مسؤولون فى نيبال، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار خلال الأيام القليلة الماضية إلى 50 شخصا.

ونقلت شبكة (إيه بى سي) نيوز الأمريكية عن المركز الوطنى لعمليات الطوارئ فى نيبال قوله "إن 30 شخصا على الأقل فُقدوا، إما أن تكون قد جرفتهم مياه الفيضان وإما دفنوا بفعل الانهيارات الطينية منذ بدء هطول الأمطار الموسمية يوم الجمعة الماضي".

وكانت الأمطار الموسمية الغزيرة ضربت 30 مقاطعة من بين مقاطعات البلاد البالغ عددها 77 خلال الأسبوع الماضي، بما فى ذلك العاصمة كاتماندو؛ ما تسبب فى حدوث انهيارات أرضية وفيضانات.