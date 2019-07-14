ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية فى نيبال لـ 43 قتيلا

كاتمندو(أ ش أ)

أعلنت الشرطة فى نيبال ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام القليلة الماضية إلى 43 قتيلا.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الأحد، أنه مازال هناك ما لا يقل عن 24 شخصا آخرين فى عداد المفقودين، مشيرة إلى أنه تم إغلاق العديد من الطرق والطرق السريعة والكبارى بسبب مياه الأمطار الغزيرة.

كانت الأمطار الموسمية الغزيرة قد ضربت 30 مقاطعة من بين مقاطعات البلاد البالغ عددها 77 خلال الأسبوع الماضى بما فى ذلك العاصمة كاتمندو مما تسبب فى حدوث انهيارات أرضية وفيضانات.

وتم نشر حوالى 27 ألف فرد من قوات الأمن فى المناطق المتضررة من الفيضانات والانهيارات الأرضية.

يذكر أن الأمطار الموسمية فى نيبال - والتى تستمر فى الفترة من يوليو حتى سبتمبر - تتسبب فى حدوث انهيارات أرضية كارثية وفيضانات سنويا تودى بحياة المئات.