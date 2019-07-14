اجتماع ثلاثى للجنة إعادة الانتشار بالحديدة على متن سفينة أممية

عدن (أ ش أ)

وصل فريق الحكومة اليمنية للجنة تنسيق إعادة الانتشار فى مدينة الحديدة إلى السفينة الأممية التابعة لبرنامج الغذاء العالمى قبالة ميناء الحديدة للمشاركة فى الاجتماع الخامس المشترك فى لجنة إعادة الانتشار.

ويعقد الاجتماع الثلاثى بين الوفد الحكومى برئاسة اللواء الركن صغير عزيز، والوفد الأممى برئاسة مايكل لوليسجارد، ووفد ميليشيا الحوثى.

وذكرت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الأحد، أن الاجتماع سيعقد فى المياه الدولية نظرا لإغلاق الميليشيات الانقلابية المنفذ بمدينة الحديدة.

ومن المتوقع أن يصل وفد الميليشيات، ظهر الأحد، وسيتم بعد ذلك عقد الاجتماع فى المياه الدولية.

وكان رئيس الفريق الحكومى أفاد بأن اللجنة ستعقد اجتماعا مشتركا على متن سفينة فى عرض البحر قبالة مدينة الحديدة، واتهم ميليشيا الحوثى بتقييد حركة رئيس اللجنة مايكل لوليسجارد عبر إغلاقهم كافة المعابر داخل المدينة، مؤكداً أن ذلك "يخالف الفقرة 10 من اتفاق ستوكهولم".

وأكد المبعوث الأممى إلى اليمن مارتن جريفث، أنه يسعى من أجل التوسط لإنهاء الحرب فى اليمن والمساعدة فى التوصل إلى اتفاق سياسى شامل يضع حدا للصراع، وليس الحكم على الأطراف أو إجبارها على تنفيذ أى اتفاق.