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اجتماع بتطوير الرى لبحث خطط رفع الوعى المائى الفترة القادمة.. اعرف التفاصيل

الأحد، 14 يوليه 2019 05:45 م
اجتماع بتطوير الرى لبحث خطط رفع الوعى المائى الفترة القادمة.. اعرف التفاصيل أنظمة تطوير الرى
كتبت أسماء نصار

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عقد الدكتور إبراهيم محمود، رئيس قطاع تطوير الرى اجتماعاً مع المهندس ياسر قطب - رئيس الادارة المركزية للتوجيه المائى مع و مديرى عموم التوجيه على مستوى محافظات الجمهورية، لاستعراض أنشطة التوجيه المائى خلال الفترة الماضية  وعرض خطط الإدارات وما تم تنفيذه من ندوات نشر الوعى المائى و مخرجات هذه الندوات وموقف تنفيذ أنظمة الرى الحديثة بأراضى الدلتا وبروتوكولات التعاون مع البنوك الوطنية لتمويل شبكات رى حديثة بالأراضى القديمة وتشجيع المزارعين على ذلك.

أكدت وزارة الرى أن التوجيه المائى يقوم بتنفيذ برامج لرفع الوعى المائى بأهم القضايا الملحة للمياه، والتصنيف للنقل الجزئى والتدريجى لإدارة المياه لبعض الروابط، وبرامج التكامل الاجتماعى، والإعلام والتوعية والطرق الإرشادية لترشيد استخدام المياه، وتقييم الآداء وتحديد الاحتياجات، والتواصل بين الروابط والجهات المعنية لتحديد أهم المشكلات وطرق الحل، إلى جانب برامج الجوانب المؤسسية للروابط.

وأكدت الوزارة أنه من أهم أدوار التوجيه المائى تفعيل دور الروابط طبقًا للمستجدات والتوسع أفقيًا فى تشكيل روابط مستخدمى المياه على مستوى الترع الفرعية والآبار من خلال الإدارات العامة التابعة لها وبالنسبة لروابط المساقى تتم بالتنسيق مع الإدارات العامة لتطوير مشروعات الرى وذلك بموافقة الجهة المختصة "الإدارات المركزية للموارد المائية والرى"، وتقديم خدمات إرشادية جديدة وابتكار طرق دعم فنى حديثة، والتواصل وتوثيق الصلة والتعاون المثمر مع المجتمع المدنى والجهات ذات الصلة، ونشر فكر المشاركة والتوعية بأهمية التوجيه المائى داخل الجهات المعنية، مع تدعيم الثقة فى خدمات التوجيه(داخل الوزارة وخارجها)، وتحديد وتقييم أداء الفئات المستهدفة (المنظمات وفرق التوجيه المائية بالهندسات وشركاء إدارة المياه) وتعتبر عملية متابعة وتقييم أداء منظمات مستخدمى المياه من مسئوليات الإدارة المركزية، كما تقوم برفع الوعى المائى لدى روابط مستخدمى المياه والجهات المعنية تجاه أهم قضايا المياه والتحديات المائية الحالية والمستقبلية.

و أوضحت الوزارة يتم تحقيق المشاركة الفعالة للروابط من خلال تشجيع مشروعات تطوير الرى وترشيد استخدام المياه، وإدماج النوع الاجتماعى فى المشاركة فى إدارة الموارد المائية من خلال وحدة التكامل الاجتماعى والتنمية البشرية، والتوجه نحو مستويات المشاركة الأعلى مثل توجه نقل إدارة المياه الجزئى والتدريجى لروابط مستخدمي المياه، وتشكيل روابط مستخدمى المياه بالمناطق الجديدة على مستوى الجمهورية وإعادة تشكيل الروابط التى انتهت مدتها القانونية للانتخاب طبقًا للائحة الداخلية، وتشكيل فرق عمل التوجيه المائى داخل هندسات الرى لمباشرة ومتابعة الروابط، وتقييم احتياجات الروابط طبقًا لقدراتها وتقييم آدائها، وتقديم الدعم الفنى ورفع قدرات فرق العمل والروابط للقيام بأدوارها ومسئولياتها.

ولتحقيق تلك المهام يتم تنفيذ برامج رفع الوعى المائى بأهم القضايا الملحة للمياه، والتصنيف للنقل الجزئى والتدريجى لإدارة المياه لبعض الروابط المقترحة، وبرامج التكامل الاجتماعى، والإعلام والتوعية والطرق الإرشادية لترشيد استخدام المياه، وتقييم الآداء وتحديد الاحتياجات، والتواصل بين الروابط والجهات المعنية لتحديد أهم المشكلات وطرق الحل، إلى جانب برامج الجوانب المؤسسية للروابط (خطة العمل واللائحة الداخلية وحفظ السجلات المالية والتشغيل والصيانة والوعى البيئى).


التوجيه المائى

تطوير الرى

هندسات الرى

الوعى المائى

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