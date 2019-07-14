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إلغاء اللقاء المقرر بين رئيس جواتيمالا ونظيره الأمريكى ترامب

الأحد، 14 يوليه 2019 08:36 م
إلغاء اللقاء المقرر بين رئيس جواتيمالا ونظيره الأمريكى ترامب دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
جواتيمالا سيتى / أ ش أ/

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أعلن مكتب الرئاسة فى جواتيمالا، اليوم الأحد، إلغاء اجتماع كان مقرراً بين رئيس البلاد ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، غدا الاثنين، لمناقشة اتفاق "الدولة الثالثة الآمنة" لطالبى اللجوء.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم عن الرئاسة فى جواتيمالا قولها إن الاجتماع ستتم جدولته وتحديد ميعاد آخر له.

وأوضحت الرئاسة فى جواتيمالا أن سبب الإلغاء يرجع إلى عدم إصدار المحكمة الدستورية فى البلاد قرارها حتى الآن بشأن الطعون القانونية التى تهدف لمنع الرئيس جيمى موراليس من الاستجابة لطلبات دونالد ترامب بشأن قضايا الهجرة والأمن.

يُشار إلى أن البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية قد أعلن فى وقت سابق أن ترامب سيلتقى جيمى موراليس فى البيت الأبيض يوم الاثنين 15 يوليو الجاري، وكان من المقرر أن يتناول الاجتماع مواضيع الهجرة والأمن.

 


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