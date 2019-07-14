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إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين على طريق المنصورة المحلة

الأحد، 14 يوليه 2019 06:35 م
إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين على طريق المنصورة المحلة حادث تصادم - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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أصيب ستة أشخاص فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل على طريق المنصورة المحلة أمام قرية ميت الكرما التابعة لمركز طلخا.
 
تلقي اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة المنصورة .
 
وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة كلا من محمد سالم ابراهيم 25 سنة من محافظة كفر الشيخ، محمود سعيد سعد 24 سنة محافظة كفر الشيخ، عمرو داشر علي 38 سنة كفر الشيخ ، عايدة جابر سالم 33 سنة، احمد منصور احمد 33 سنة مقيم برق العز، الحسن خيري 26 سنة محافظة الغربية، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفي الطوارىء لتلقى العلاج، وتم استدعاء مجلس المدينة وشركة الكهرباء لاصلاح عامود إنار اصطدمت به السيارة، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

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