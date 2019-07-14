إصابة 4 مواطنين بحروق خطيرة إثر انفجار تنك بنزين بورشة سمكرة بالمنيا

المنيا - فريق المحافظات

أصيب 4 مواطنين، اليوم الأحد، بحروق خطيرة، إثر إنفجار تنك بنزين سيارة وأسطوانة غاز لحام أثناء إجراء إصلاحات لسيارة ملاكى أمام ورشة سمكرة بمركز ملوى جنوب محافظة المنيا.

تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ملوى بورود بلاغ من الدكتور إسحق إبراهيم مدير مستشفى ملوى العام، بوصول كلا من "محمد مصطفى، 26 عامًا، مقيم شارع العرفاني، مصاب بحروق بنسبة 80% ، ومحمد أحمد عبد الهادي، 52 عامًا، مقيم شارع الرحمة، مصاب بحروق50% ، محمد أبو حسيبة عبد الواحد،50 عامًا، مقيم شارع الرحمة، مصاب بحروق بنسبة 80%، وشافعى فتحى أحمد، 43 عامًا، مقيم شارع التوحيد مصاب بحروق بنسبة 25% وتم توفير العلاج اللازم لهم، ووضعهم تحت الملاحظة والعلاج الطبي.

كشفت التحريات الأولية بإشراف العقيد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائى لجنوب المنيا، أنه أثناء تواجد المصابين بإحدى ورش سمكرة السيارات بمدينة ملوى، حيث كان يتم إجراء عملية لحام لخزان بنزين (تنك) لإحدى السيارات، ولم يتم الانتباه لوجود بنزين بخزان السيارة مما أدى لانفجاره، ونتج عن ذلك أيضا انفجار إسطوانة اللحام.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.