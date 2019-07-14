إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة ملاكى على صحراوى بنى سويف

بنى سويف : هانى فتحى

أصيب زوج وزوجته وطفلاهما، اليوم الأحد، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى أمام كافيتريا السوهاجى بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهم للمستشفى.

انتقلت سيارتا إسعاف تابعتين لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم مايكل عبده حناوي 35 سنة صاحب محل مجوهرات، مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، ديانا أسامة إسحاق 32 سنة، محاسبه ببنك مصابة باشتباه كسر بالزراع الأيسر، وطفلاهما "ديف" سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، " جايد" 3 سنوات مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط.

تم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة،

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق