إصابة شخصين فى مشاجرة بسبب مخلفات الأراضى الزراعية ببنها

القليوبية-نيفين طه

أصيب شخصين فى مشاجرة بين طرفين بناحية عزبة المخمس التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات الجيرة، وإلقاء مخلفات الأراضى الزراعية، جرى نقل المصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد حسين جندية مأمور مركز شرطة بنها، بلاغا من الأهالى بحدوث مشاجرة ومصابين بناحية عزبة المخمس التابعه لقرية مرصفا دائرة المركز.

أخطر اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية، وانتقل العميد يحى راضى رئيس مباحث القليوبية والعقيد حسنى نصار مفتش المباحث، وبالفحص تبين حدوث المشاجرة بين "طرف أول " فرحات ح ع مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى نقله وحجزه بمستشفى بنها الجامعى، لتلقى العلاج اللازم ولا يمكن استجوابه، وشقيقه عبد المجيد ح ع عامل بكافيتريا مصاب بجرح قطعى بالرأس.

وطرف ثان سامى ع س مزارع وشقيقه صلاح ع س مزارع نجلى شقيقه ياسر عامل بكافيتريا، وعبد السلام مدرس، وجميعهم مقيمين عزبة المخمس التابعه لقرية مرصفا.

وذلك بسبب وجود خلافات جيرة بينهم فى الأرض الزراعية، خاصتهما لقيام الطرف الثانى بوضع بعض المخالفات الزراعية أمام ارض الطرف الأول، فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب بالشوم والعصا، محدثين ما بهم من إصابات.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الخامس 2 شومه وبحوزة السادس عصا خشبية، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المبين وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم.