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إحالة موظف للجنايات بتهمة قتل خالته لسرقتها فى باب الشعرية

الأحد، 14 يوليه 2019 03:07 م
إحالة موظف للجنايات بتهمة قتل خالته لسرقتها فى باب الشعرية محكمة-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة باب الشعرية، باحالة موظف وصديقه لمحكمة الجنايات بتهمة قتل خالة المتهم الأول لسرقتها. 
 
وكان قسم باب الشعرية قد تلقي بلاغاً من "ميرفت.ر.م" 42 سنة، مدرسة، والتى أفادت بعثورها على والدتها "زهيرة.ف.م" 67 سنة، ربة منزل، مقتولة داخل شقتها فى باب الشعرية.
 
 
على الفور انتقل رجال المباحث وتم العثور على الجثة موثوقة اليدين والقدمين ومعصوبة العينيين، واكتشفوا سرقة مشغولاتها ومبلغ 1000 جنيه.
 
 
ومن خلال التحريات تم التوصل أن وراء ارتكاب الجريمة، "خالد.م.ص" 19 سنة، موظف سابق بشركة تجارية، وهو نجل شقيقة المجنى عليها، وصديقه"عبد العزيز.م.م" 22 سنة، موظف سابق بذات الشركة، تم ضبط الأول بمسكنه بالمطرية، وتمكن بإرشاده ضبط شريكه المتهم الثاني، وبمواجهتهما اعترفا أمامه بارتكاب الجريمة، وقرر المتهم الأول أنه نظرا لمروره بضائقة مالية وعلمه أن خالته تقيم بمفردها، فاتفق مع صديقه على التخلص منها وسرقة مصوغاتها وما تحتفظ عليه من أموال، حيث توجها لمسكنها وطرقا الباب مدعين أنهما محصلان شركة المياه وفور فتحها الباب قاما برش إسبراى مخدر على وجهها.
 
 
وقام الأول بتكميم فمها بقطعة قماش وإيثاق يديها وقدميها وتعصيب عينيها بسلك الهاتف الخاص بالمنزل حتى فارقت الحياة، ومن ثم استوليا على ما كانت تقتنيه من مصوغات عبارة عن 10 غوايش و3 خواتم، ومبلغ ألف جنيه من دولابها، فتم ضبط المسروقات بمسكن الثانى.
 

باب الشعرية

قسم باب الشعرية

يقتل خالته فى باب الشعرية

محكمة الجنايات

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