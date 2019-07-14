أوروبا تدعو موسكو لاتخاذ إجراءات "فورية" للحفاظ على معاهدة الصواريخ

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دعا الاتحاد الأوروبى، اليوم الأحد روسيا إلى اتخاذ إجراءات "فورية" لضمان احترام معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى.

وقالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني - في بيان أوردته قناة "فرانس 24" الإخبارية - "إننا قلقون جدا من التطورات المرتبطة بمعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى التي يمكن أن ينتهي تطبيقها في 2 أغسطس 2019".

وأشارت إلى أن الأيام المقبلة تمثل الفرصة الأخيرة من أجل الحوار واتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على عنصر مهم في بنية الأمن الأوروبي، داعية روسيا إلى الاستجابة بفاعلية للمخاوف المرتبطة بتطوير واختبار ونشر نظامها الصاروخي البري "9إم 729" والمخاوف المرتبطة بعدم احترام معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى.

يذكر أن الاتفاقية تم توقيعها في 1987 (إبان الحرب الباردة) وسمحت بإزالة الصواريخ الباليستية والعابرة للقارات "إس إس 20" الروسية و"برشينج" الأمريكية المنشورة في أوروبا.. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن انسحابه منها في /فبراير/ الماضي، فردت موسكو بتعليق مشاركتها بها.

وسيؤدي انسحاب البلدين إلى انتهاء العمل بالمعاهدة في الـ2 من أغسطس المقبل ما لم يتم تحقيق تقدم في هذا الإطار.