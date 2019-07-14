أمن الشرقية يضبط المتهمين بالتخلص من جثة صديقهم أثناء التنقيب عن الأثار

تمكن ضباط مباحث الشرقية، اليوم، من كشف غموض العثور علي جثة عامل ملقاة بالقرب من ترعة الإسماعيلية، وتم ضبط المتهمين وإخطار نيابة بلبيس للتحقيق.

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بالعثور علي جثة" عماد ال ع م" 38 سنة موظف بشركة بالعاشر من رمضان ومقيم قرية النوبة، مركز بلبيس، بالقرب من مياه ترعة الإسماعيلة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي، ضم ضباط مباحث بلبيس، برئاسة الرائد إسلام عود، ومعاونيه، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، وبإشراف العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق مع الأمن العام، برئاسة العميد ماجد الأشقر.

وتوصلت تحريات فريق البحث إلى قيام المتوفى بالتنقيب عن الأثار بمنزل " محمد ال ع" بقرية تابعة لمركز ديرب نجم، ومعه مجموعة من الأشخاص تربطه بهم علاقة صداقة، وأثناء التنقيب سقط المتوفي مغميا عليه وتوفى نتيجة أعمال الحفر، وقام من معه بنقله بسيارة ربع نقل إلى مركز بلبيس والتخلص من الجثة.

وأضافت التحريات إلى قيام شخصين بنقل الجثة وقيام 3 أخرين بالتنقيب عن الأثار، وتم ضبطهم جميعا بينهم موظف بالشباب والرياضة من مدينة بلبيس، وجارى عرضهم على النيابة العامة للتحقيق معهم.