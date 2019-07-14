أمريكا تمنح جواد ظريف تأشيرة لحضور اجتماع للأمم المتحدة هذا الأسبوع

واشنطن (رويترز)

قال مصدران مطلعان اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة منحت وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف تأشيرة لحضور اجتماع للأمم المتحدة فى نيويورك هذا الأسبوع، وأضافا أن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو صدق على القرار.

ولو لم يوافق بومبيو على منح ظريف تأشيرة سفر، لكان ذلك مؤشرا على سعى الولايات المتحدة لزيادة عزلة الجمهورية الإسلامية.

وزاد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران خلال الشهور الماضية بعد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الساعى لوقف صادرات النفط الإيرانية بسبب مخاوف من برامج إيران النووية والصاروخية ومن أنشطتها فى المنطقة.