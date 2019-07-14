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أطعمة ممنوعة على مرضى الربو.. ابعد عنها وخليك فى الصحى

الأحد، 14 يوليه 2019 12:00 ص
أطعمة ممنوعة على مرضى الربو.. ابعد عنها وخليك فى الصحى الربو-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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الربو من الأمراض المزمنة التى يتعرض لها الكثيرون وهو عبارة عن التهاب شديد فى الجهاز التنفسى ونضيق فى الشعب الهوائية مما يؤدى لصعوبة شديدة فى تدفق الهواء الداخل الى الرئتين وعدم القدرة على التنفس.

وحسب ما ذكره موقع healthgrades فأن هناك بعض الأطعمة التى يجب أن يتجنبها  مرضى الربو وهى:

1:تحتوى الفواكه المجففة على نسبة عالية من الكبريتات التى تسبب تهيج فى الشعب الهوائية وتزيد من السعال وضيق التنفس ، لذلك ينصح مرضى الربو بتجنب الفواكه المجففة.

فواكه مجففة
فواكه مجففة

 

2:الجبن، من منتجات الألبان التى تزيد من أعراض الربو وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين.

3:بعض الزيوت الطبيعية تسبب التهاب الشعب الهوائية ومنها "زيت فول الصويا وزيت الذرة"، لذلك ينصح باستبدالهم بأى زيوت أخرى.

بيض
بيض

 

4:البيض، من الأكلات التى تسبب الحساسية عند البعض وخصوصا مرضى الربو وينصح بتجنب تناوله.

5:الشعير، يساعد على زيادة أعراض الربو مثل السعال وضيق التنفس ، وذلك لاحتوائه على الكبريتيت.

 

 


الربو

مرضى الربو

حساسية

اطعمة

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