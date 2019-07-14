أسقف الشرقية يواصل زيارته لمنازل متفوقى الثانوية العامة لتهنئتهم بالنجاح

واصل الانبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، زياراته لمنازل متفوقى الثانوية العامة من أبناء الشرقية والعاشر من رمضان، وذلك لتهنئتهم بالنجاح والصلاة لهم.

بدأ اسقف الشرقية زياراته لمنازل المتفوقين مساء أمس، فور علمه بنتائج الثانوية العامة حيث اطمأن الكهنة تليفونيًا على نتائج المتفوقين، وأبلغوا الانبا مقار الذى قرر تهنئة الطلاب ببيوتهم.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد اعتمدت، نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2018/ 2019، وتمت تهنئة الأوائل هاتفياً، بحضور خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ومدير عام الإدارة العامة للامتحانات.