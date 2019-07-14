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أردوغان يدشن تطبيقا جديدا على "جوجل" لإسكات المعارضة

الأحد، 14 يوليه 2019 07:32 م
أردوغان يدشن تطبيقا جديدا على "جوجل" لإسكات المعارضة الديكتاتور أردوغان
إيمان حنا

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دشن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تطبيقا جديدا على جوجل بلاي، وذلك بهدف رصد وإسكات المعارضين وإرهابهم وبخاصة في دول الخارج، بحسب وسائل إعلامية.

ويهدف التطبيق الذي يحمل اسم "EGM" إلى جمع المعلومات عن أي شخص يشارك فى فاعلية معارضة فى الخارج، أو ينشر تعليقات منتقدة للرئيس رجب طيب أردوغان.

والتطبيق الذي تسمح متاجر شركتي جوجل وأبل الأمريكيتين بتحميله مجانا، يتيح بشكل أساسى للنظام التركى رصد المعارضين اعتمادا على بلاغات يقدمها أتراك من مؤيدى أردوغان المقيمين في الخارج.

وتقوم السلطات التركية باستخدام المعلومات التي تجمعها عبر هذا التطبيق في إيقاف أو اعتقال هؤلاء المعارضين لدى محاولتهم دخول الأراضى التركية، حسب ما نشرته صحيفة "فولكس بلات" النمساوية الخاصة.

ووفق المصدر ذاته، فإن هذا التطبيق المنتشر بشكل كبير بين مؤيدي النظام التركي، يعد السبب الرئيسي في تعرض أتراك مقيمين بالخارج للاعتقال عند دخولهم تركيا، وفي أكثر الحالات حظا، تكتفي السلطات بمنع دخول المبلغ عنهم الأراضي التركية أو اعتقالهم لساعات.

 


اردوغان

تركيا

الرئيس التركى

رجب طيب اردوغان

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