4 معلومات لا تعرفها عن استراتيجية إدارة الموارد المائية.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

أكدت وزارة الموارد المائية والرى على جهود الدولة المصرية فى قضايا المياه مشيرة الى أنه تم وضع استراتيجية لادارة الموارد المائية تشمل إجراءات التأقلم مع المناخ و هذه الاستراتيجية، معروفة إعلاميا باستراتيحية "٤ت"، بالاضافة الى وضع خطة قومية للموارد المائية لتنفيذ محاور الاسترتيجية الأربعة.



وأضافت الوزارة أن من أكبر التحديات الحالية لتنفيذ الخطة القومية للموارد المائية 2037 هى توافر التمويل حيث تحتاج إلى استثمارات تصل إلى مليارات الجنيهات خلال العشرين عاما المقبله مما يضع عبأً كبيرا علي الدوله من ناحية و كذلك يمثل فرصه كبيره للاستثمار .



وفى التقرير التالى نوضع محاور استراتيجية إدارة الموارد المائية.



1- التنقيه للحفاظ علي نوعية المياه ، واوضح المشروعات العملاقة الجاري دراستها لمعالجة مياه الصرف الصحي لاستخدمها مرة اخري في سد العجز المائي.



2- الترشيد من خلال تحسين نظم الري وخفض نسب البخر وتقليل الفاقد من الشبكات واستنباط محاصيل اقل استهلاكا المياه واكثر تحملا للملوحه وارتفاع درجات الحراره مع انشاء ممر للتنميه يحول نهر النيل الي ممر ملاحي يخلق منفذ للدول الحبيسه علي البحر المتوسط ويقلل من تاثير التغيرات المناخيه.



3- تنمية الموارد المائية من خلال اعتماد التنميه في ساحلي البحر الأحمر والمتوسط علي تحلية مياه البحر لسد العجز الماءى كذلك إنشاء مجموعة من السدود من سعات 500م 3 فاكثر لحصاد اي كميات أمطار.



4- يشمل المحور الرابع تهيئة البيئة المناسبة من خلال تحديث التشريعات ورفع كفاءة العاملين و تدريبهم، بالاضافة الي تكثيف البرامج التوعوية.