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30 ألف جنيه مكافأة للعاملين بأوقاف الغربية المشاركين فى مشروع صكوك الأضاحى

السبت، 13 يوليه 2019 03:24 م
30 ألف جنيه مكافأة للعاملين بأوقاف الغربية المشاركين فى مشروع صكوك الأضاحى وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب إسماعيل رفعت

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قررت وزارة الأوقاف صرف مكافأة قدرها 30 ألف جنيه من الموارد الذاتية للوزارة ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التى تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحى، وذبح هذه الأضاحى فى الوقت الشرعى للذبح لتوزع بعد ذلك على الأسر الأولى بالرعاية، على أن يقدم مدير المديرية كشفا بأسماء المشاركين ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف كما هو الحال مع محافظة القاهرة أيضا، مع التأكيد على صرف هذه المكافأة لكل مديرية تبلغ الألف صك قبل نهاية ذى القعدة الجارى، وصرف مكافأة قدرها خمسون ألفا لأول مديرية تحقق الألف صك الثانية، مع تمنياتنا للجميع بكل التوفيق.

 

وقالت الوزارة أن القرار جاء أسوة بمحافظة القاهرة ولتحقيق المشاركين بمشروع صكوك الأضاحى بمحافظة الغربية أكثر من ألف صك حتى تاريخه.

 


وزاره الاوقاف

صكوك الاضاحى

لحوم الاضاحى

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