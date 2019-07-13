وزارة التضامن: إطلاق قافلة طبية بالمنوفية للكشف فى دور الأيتام

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى إطلاق ، القافلة الطبية لحملة "أولادنا فى عينينا "، للكشف عن الأنيميا وأمراض العيون والسكر وتقديم العلاج المطلوب مجاناً بعدد من دور الأيتام و دور المسنين بمحافظة المنوفية بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية.

وقالت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بالوزارة أن محافظة المنوفية هى المحطة السابعة للقافلة الطبية بعد الفيوم وبورسعيد و بني سويف والغربية والإسماعيلية والدقهلية و ستتوالي أعمالها دورياً لتصل إلى كافة محافظات الجمهورية ، لافته الى أن ذلك يأتي وفقاً للبروتوكول الموقع بين الوزارة و مؤسسة صناع الخير للتنمية من أجل تقديم الرعاية الصحية وحماية الفئات الأكثر احتياجاً لتحسين جودة الحياة.

وأضافت الألفى أن القافلة الطبية تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية مجانا ً فى مجالات العيون والسكرى والأنيميا، وتضم 7 أطباء من مستشفى دار العيون وفنى نظارات وأطباء من مستشفى أبو الريش بالإضافة إلى طقم متخصص من معمل مصر وان فى إطار مبادرة حياة كريمة و يستفيد من أعمالها بمحافظة المنوفية 15 من الأطفال الأيتام من مؤسسة الأحداث بقويسنا و63 من المسنين من مؤسسة العجزة بمنوف ويتم الكشف الطبى بمقر مؤسسة تربية البنات بشبين الكوم.

واشارت الى أن الكشف الطبي للقافلة السابقة بالدقهلية قد استفاد منه 393 وقد بلغ إجمالى عدد الحالات المصابة بالأنيميا 150 حالة وتم صرف عدد 300 من أدوية الأنيميا كما تم عمل تحويل لعمليات جراحية لعدد 7 حالات وإجراء 85 نظارة طبية، كما تم صرف 345 قطرات للعين .