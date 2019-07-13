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وزارة البيئة توزع أكياس صديقة للبيئة على المواطنين فى سوق الدهار بالغردقة

السبت، 13 يوليه 2019 01:37 م
وزارة البيئة توزع أكياس صديقة للبيئة على المواطنين فى سوق الدهار بالغردقة توزيع أكياس بديله
كتبت آية دعبس

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وزعت وزارة البيئة، عدد من الأكياس البديلة للبلاستيك "صديقة البيئة بسوق منطقة الدهار بمدينة الغردقة"، وذلك على هامش زيارة وفد من الوزارة لمحافظة البحر الأحمر.

وحرصت الوزارة على الاستماع إلى أراء المواطنين حول هذه التجربة، وردت على تساؤلاتهم وتوعيتهم بضرورة تقليل استخدام الأكياس البلاستيك، حفاظا على البيئة، كما جمعت عدد من أكياس البلاستيك وإعطاء المواطنين أكياس بديلة لهم.

وتأتى هذه المبادرة فى إطار جهود وزارة البيئة لاستهداف المواطنين العاديين والحد من استخدام الأكياس البلاستيك وأيضا لدعم قرار اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بحظر الأكياس البلاستيكية بالبحر الأحمر.

 


الاكياس البديلة للبلاستيك

الاكياس البلاستيك

البيئة

البحر الاحمر

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