وزارة الأوقاف تخصص 360 ساحة لصلاة العيد بكفر الشيخ وتتلقى صكوك الأضاحى

كتب - إسماعيل رفعت

أعلنت وزارة الأوقاف، عن تخصيص 360 ساحة لصلاة وخطبة عيد الأضحى بربوع وأنحاء المحافظة، وكلفت 720 خطيبا بارتياد منابرها وأداء الشعائر حتى لا تتمكن الجماعات من شغل مواقع دعوية.

قال الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية كفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، "كلفنا إمامين لشغل الساحة الواحدة أحدهما رئيسى والثانى احتياطى، يذهبون مبكرا حتى لا تفرغ ساحة واحدة من علمائنا، ولم ولن نسمح للدخلاء بإقحام انفسهم في العمل الدعوى".

وأضاف الفقى، أن المديرية سوف تطلق فرق تفتيش على الساحات للتأكد من تنفيذ التعليمات وحسن سير العمل وانضباطه، والذى يشمل تلقى طلبات المواطنين بشراء صكوك أضاحى لتوزيع اللحوم على الفقراء.

وأشار الفقى، إلى أن عيد الأضحى موسم طاعة وفرحة، ولابد أن يواكب ذلك أداء الشعائر بشكل هادئ مع خطاب فرح وسطى، مع فرحة المضحى بإعانة الله له فى أن يطعم فقيرا محتاجا.