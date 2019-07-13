نقابة الأطباء: لم نتلق أى طعون على المرشحين بالانتخابات حتى الآن

كتبت آية دعبس

قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، عضو لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى، إن النقابة لم تتلق أى طعون على أسماء المرشحين بالانتخابات حتى الآن، وبعد يومين من فتح باب تلقى الطعون.

وأوضح عبد الحميد لـ"اليوم السابع"، أن الطعون يتم تقديمها أيضا بالنقابات الفرعية، والتى من المتوقع أن يكون لديها طعون، مشيرا إلى أنه عقب غلق الباب يوم الأحد، 14 يوليو الجارى، سيتم تجميعها من كافة المحافظات، ومن ثم إعلان القوائم مُجددا.

وكانت النقابة العامة للأطباء، قد أعلنت فتح باب الطعون على ثوائم المُرشحين بانتخابات التجديد النصفى، يوم الأربعاء الماضى، وترشح 21 طبيبا على مقعد النقيب العام.