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نجل الرئيس البرازيلى : نريد أن نكون الشريك الأول للمملكة فى أمريكا اللاتينية

السبت، 13 يوليه 2019 05:53 ص
نجل الرئيس البرازيلى : نريد أن نكون الشريك الأول للمملكة فى أمريكا اللاتينية الأمير محمد بن سلمان
وكالات

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قال النائب الفيدرالي في مجلس النواب البرازيلي إدواردو بولسونارو، إن البرازيل تتطلع جديا لتعزيز العلاقة مع المملكة في ضوء رؤية 2030، مشيرا إلى أن البرازيل تطمح إلى أن تكون الشريك الأول للمملكة في أمريكا اللاتينية.
 
وأضاف نجل الرئيس البرازيلي في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية، إن "المملكة تهدف إلى تنويع الاستثمار والاقتصاد وفقا لرؤية 2030، ونحن نتطلع إلى توقيع اتفاقيات بين البرازيل والسعودية لدفع عجلة التعاون في مجالات الاستثمار".
 
وأوضح: "نحن نريد أن نكون الشريك الأول للمملكة في أمريكا اللاتينية".
 
وأشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان أشاد بما تفعله البرازيل من تحسينات اقتصادية".

البرازيل

السعودية

إدواردو بولسونارو

أمريكا اللاتينية

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