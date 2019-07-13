سوبر كورة
Ads
السبت، 13 يوليه 2019 10:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عربية

منظمة التعاون الإسلامى تدين الهجوم الإرهابى فى مدينة كيسمايو الصومالية

السبت، 13 يوليه 2019 08:41 م
منظمة التعاون الإسلامى تدين الهجوم الإرهابى فى مدينة كيسمايو الصومالية الصومال
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً بمدينة (كيسمايو) بالصومال - أمس الجمعة - وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

 

وقدم الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت - أصدق عبارات العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة والشعب الصومالي، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

 

وأكد العثيمين وقوف المنظمة إلى جانب جمهورية الصومال الفيدرالية ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

 

وكان 4 مسلحين على الأقل من حركة (الشباب) الصومالية المتطرفة قد هاجموا فندقا بمدينة (كيسمايو) الساحلية جنوبي البلاد مساء أمس الجمعة، وقاموا بتفجير سيارة مفخخة عند بوابة الدخول، أعقبه اقتحام مبنى الفندق، الذي كثيرا ما يتردد عليه ساسة وشيوخ قبائل ونواب.

 


الصومال

التعاون الاسلامى

هجوم ارهابى

الارهاب

العنف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الاستثمار تصدر 100 قرار لتشجيع رجال الأعمال وتحسين المناخ العام..تعرف عليها

الاستثمار تصدر 100 قرار لتشجيع رجال الأعمال وتحسين المناخ العام..تعرف عليها

التلفزيون الإسرائيلى: سارة نتنياهو تخالف القانون وتتدخل فى تعيينات الخارجية

التلفزيون الإسرائيلى: سارة نتنياهو تخالف القانون وتتدخل فى تعيينات الخارجية

السوشى يجمعهما.. ليوناردو دى كابريو مع صديقته كاميلا مورونى فى ظهور جديد

السوشى يجمعهما.. ليوناردو دى كابريو مع صديقته كاميلا مورونى فى ظهور جديد

"المصارف العربية" يطالب بتوعية مسئولى الالتزام وأمن المعلومات بمتطلبات حمائية

"المصارف العربية" يطالب بتوعية مسئولى الالتزام وأمن المعلومات بمتطلبات حمائية

س و ج.. هل يصبح الدورى التركى محطة انتقال كهربا للأهلى؟

س و ج.. هل يصبح الدورى التركى محطة انتقال كهربا للأهلى؟

"فتنة" حراس المرمى تشتعل فى الكرة المصرية.. الإسماعيلى يتهم عواد بـالتمرد.. أحمد عادل يصدم الأهلاوية.. إصابة جنش تثير قلق الزملكاوية.. مصير الحضرى يشغل الملايين.. وأبوجبل يطلب الخلع من سموحة للانتقال للأبيض

"فتنة" حراس المرمى تشتعل فى الكرة المصرية.. الإسماعيلى يتهم عواد بـالتمرد.. أحمد عادل يصدم الأهلاوية.. إصابة جنش تثير قلق الزملكاوية.. مصير الحضرى يشغل الملايين.. وأبوجبل يطلب الخلع من سموحة للانتقال للأبيض

وسام فتوح: الدولار يمثل 63% من التجارة الدولية والبنوك العربية ملتزمة بالقوانين

وسام فتوح: الدولار يمثل 63% من التجارة الدولية والبنوك العربية ملتزمة بالقوانين

كريستوف والتز ينضم لـ رامى مالك فى دور الشرير بفيلم Bond 25

كريستوف والتز ينضم لـ رامى مالك فى دور الشرير بفيلم Bond 25

على طريقتها الخاصة.. صوفى تيرنر تخوض تحدى غطاء الزجاجة.. "صور"

على طريقتها الخاصة.. صوفى تيرنر تخوض تحدى غطاء الزجاجة.. "صور"

أجيرى يحل لغز مستوى محمد صلاح: "لعب 65 مباراة وجاى المنتخب خلصان"

أجيرى يحل لغز مستوى محمد صلاح: "لعب 65 مباراة وجاى المنتخب خلصان"

التعليم تعتمد نتيجة الثانوية العامة 2019 بنسبة نجاح 78.6%

التعليم تعتمد نتيجة الثانوية العامة 2019 بنسبة نجاح 78.6%

بعد انتقاداته وهجومه عليها.. أليسا ترد على مدير مهرجان قرطاج

بعد انتقاداته وهجومه عليها.. أليسا ترد على مدير مهرجان قرطاج

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة