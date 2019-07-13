مقتل 20 عنصرا فى اليمن حوثيا فى جبهة صرواح

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قتل 20 عنصرا حوثيا ، اليوم السبت، في كمين للجيش اليمني بجبهة صرواح غرب محافظة مأرب، شرق البلاد.

وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية ، وفقا لقناة " العربية الحدث" الإخبارية أن عنصرا من ميليشيات الحوثي على الأقل قتلوا، وأصيب آخرون، في كمين محكم للجيش الوطني، بجبهة صرواح غرب محافظة مأرب.

وكان المتحدث باسم الجيش اليمني، عبده مجلي قد أكد أن الجيش اليمني يحقق انتصارات كبيرة والعديد من المكاسب على الأرض بالتنسيق مع قوات التحالف العربي، حيث كبدت القوات الأمنية خسائر كبيرة لمليشيا الحوثي واستطاعت السيطرة على العديد من المناطق الجبلية والمناطق الهامة وانتزاع الألغام .