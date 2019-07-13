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مقتل العقل الاقتصادى لتنظيم داعش الإرهابى بريف دير الزور فى سوريا

السبت، 13 يوليه 2019 04:21 م
مقتل العقل الاقتصادى لتنظيم داعش الإرهابى بريف دير الزور فى سوريا داعش
دمشق /أ ش أ/

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أعلنت قوات سورية الديمقراطية (قسد) عن مقتل أحد أهم عناصر تنظيم داعش الإرهابى، الذى يوصف بأنه "العقل الاقتصادى" للتنظيم بريف دير الزور.

وذكرت قوات قسد، فى بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، أن قواتها الخاصة وبالتعاون مع قوات التحالف الدولى تمكنت من قتل الإرهابى ثابت صبحى فهد الأحمد، أحد أهم عناصر تنظيم داعش فى منطقة الصور بريف دير الزور.

وأضاف البيان أن القوات المشاركة فى العملية حاولت إلقاء القبض عليه حيا، لكنه لم يمتثل للأوامر بالاستسلام، وأطلق النار على عناصر قسد فردوا عليه بالمثل، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وأوضح البيان أن القوات عثرت على أسلحة نوعية وهواتف محمولة فى المنزل الذى يقطنه الأحمد، واختتم البيان بالتذكير أن الأحمد كان واحدا من أكبر ممولى داعش والمسؤول عن بيع النفط وتهريبه ويعتبر العقل الاقتصادى للتنظيم الإرهابى.

 


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