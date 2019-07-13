مصرع عامل بعد سقوطه فى بالوعة صرف صحي بالغربية

الغربية محمد طارق

لقى عامل مصرعه أثر سقوطه في بالوعة صرف صحي أثناء عمله بقرية دفرة التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية.

تلقي اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية اخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد وصول المدعو "الشحات.ا.م"مقيم بمحافظة سوهاج جثة هامدة اثر سقوطه بإحدي البلاعات اثناء عمله بمشروع الصرف الصحي بقرية دفرة التابعة لمدينة طنطا ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ، وتم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .